Elazığspor'da Sportif Direktörlük görevine Tutaş getirildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığspor'da Sportif Direktörlük görevine Tutaş getirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığspor'da Sportif Direktörlük görevine Tutaş getirildi

Elazığspor, Sportif Direktörlük görevine UEFA Pro-Lisans sahibi Elazığlı çalıştırıcı Alaattin Tutaş'ı getirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor, Sportif Direktörlük görevine UEFA Pro- Lisans sahibi Elazığlı çalıştırıcı Alaattin Tutaş'ı getirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve transfer yasağını kaldırarak kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan Elazığspor'da, sportif direktörlük görevine Alaattin Tutaş getirildi. Uzun yıllar Elazığspor'da forma giydikten sonra antrenörlük kariyerine de Bordo-Beyazlı camiada başlayan Tutaş, Elazığ Belediyespor ile Viranşehir Belediyespor'da da teknik direktörlük yaptı. 1695 Elazığ doğumlu olan Alaattin Tutaş, UEFA Pro - Lisans sahibi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Elazığspor, Elazığ, Lisans, UEFA, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title