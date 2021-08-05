Elazığspor'da Necati Erdem başkanlığa aday olduğunu açıkladı
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Elazığspor'da Necati Erdem başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Elazığspor'da Necati Erdem başkanlığa aday olduğunu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor eski başkanlarından Necati Erdem, 7 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurul için aday olduğunu açıkladı.

Elazığspor eski başkanlarından Necati Erdem, 7 Ağustos'ta yapılacak olan genel kurul için aday olduğunu açıkladı.

Elazığspor'da 7 Ağustos'ta yapılacak olan olağan genel kurul ve olağanüstü genel kurul için ilk aday çıktı. Kulübün eski başkanlarından Necati Erdem, adaylık dilekçesini kulübe gönderdiğini ifade ederek, başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli ve değerli hemşerilerim ve dostlarım kendi bilgi birikimime güvenerek, Elazığ'ın güzel halkına güvenerek dibe vurmuş Elazığspor başkanlığına adaylığımı kulübe gönderdim. Hiç kimse merak etmesin bu takımı Allah'ın izniyle hep beraber şaha kaldıracağız. Günlük gelir giderimizi Elazığ halkıyla paylaşacağız. Allah'ım bizi mahcup etme sana inanıyorum. Biz dürüst çalıştıkça Allah'ım bizle beraber olacaktır, yüce rabbim Elazığımıza yardımcı olacaktır. İnşallah yarında yönetim kurulu listesini açıklayacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor'da Necati Erdem başkanlığa aday olduğunu açıkladı - Haberler Spor
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