Elazığspor'da İzzet Topatar affedildi

Geçtiğimiz cuma günü yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Elazığspor'un genç kanat oyuncusu İzzet Topatar, affedildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da İzzet Topatar'a af çıktı. F. Erbaaspor maçı öncesi yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan genç oyuncu affedildi. Bugün itibariyle takımla antrenmanlara çıkacak olan genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 lig, 1 Türkiye kupası maçında 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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