Elazığspor'da Erzurum kampı bitti
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Elazığspor'da Erzurum kampı bitti

Elazığspor'da Erzurum kampı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarının 3. etabını Erzurum'da gerçekleştiren Elazığspor'da kamp sona erdi.

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarının 3. etabını Erzurum'da gerçekleştiren Elazığspor'da kamp sona erdi.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi 3. etap kamp çalışmalarına 18 Ağustos'ta Erzurum'da başlayan Elazığspor'da, çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı. Transfer yasağını kaldıramadığı için altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yeni sezona hazırlanan ve bu süreçte birçok futbolcusunu kaybeden bordo-beyazlılar, 3. etap kampında güç depoladı ve iki hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında 24 Erzincanspor'a 1-0 yenilen Elazığspor, ikinci maçta ise BB Erzurumspor U19 takımını 5-0 mağlup etti.

İki gün izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular pazartesi günü itibariyle TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk haftasında evinde oynayacağı Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Elazığspor'da Erzurum kampı bitti
Elazığspor'da Erzurum kampı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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