Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı - Haberler
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Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor'da Cafer Aydın ile yollar ayrıldı

Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cafer Aydın ve ekibiyle yollar ayrıldı.

KARAMAN (İHA) - Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Cafer Aydın ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Son olarak TFF 3. Lig 1. Grup'un 22. haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Karaman Belediyespor'a yenilen ve ateş hattından çıkamayan Elazığspor'da, eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Cafer Aydın ile yollar ayrıldı. Akşam saatlerinde yönetim kuruluyla toplantı yapan Aydın ile yolların ayrılması kararı verildi.

Bordo-beyazlı ekibin yeni hocasını kısa sürede açıklaması bekleniyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Karaman, Aydın, Spor, Haberler

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