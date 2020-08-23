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Elazığspor'da Bolu kampı başladı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor yeni sezon öncesi 3. etap kampına Bolu'da başladı.

Elazığspor'da Bolu kampı başladı
23.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:19

TFF 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor yeni sezon öncesi 3. etap kampına Bolu'da başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor'da yeni sezon hazırlıklarının 3'üncü ve son etabı Bolu Gerede'de başladı. Teknik Direktör Levent Eriş ile yardımcılarının refakatinde yapılan kampın ilk antrenmanında aerobik koşulara ve oyun çalışmasına yer verildi. 3. etap kampında hazırlık maçları da yapacak olan Elazığspor, TFF 2. Lig'de gerçekleştirilecek olan kura çekimine göre kamp programını şekillendirecek.

Bordo-beyazlıların 3. etap kampı kadrosunda 29 futbolcu bulunuyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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