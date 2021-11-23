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Elazığspor'da Belediye Kütahyaspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor'da Belediye Kütahyaspor hazırlıkları

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

TFF 3. Lig 1. Grubun 14. haftasında Belediye Kütahyaspor'la karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Elazığspor Tesisleri üst sahada gerçekleştirilen günün tek antrenmanı dinamik ısınma ile başlayıp, kuvvet çalışması ve geçiş oyunları ile sona erdi. Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmanda sakatlığı bulunan Abdullah İçen, takımdan ayrı düz koşu yaptı. - ELAZIĞ

Elazığspor'da Belediye Kütahyaspor hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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