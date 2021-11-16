Elazığspor'da, Batman Petrolspor hazırlıkları başladı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına bir günlük izin sonrası başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. hafta maçında deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Cafer Aydın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Elazığspor Tesisleri Fitness Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalışmaya tüm futbolcuların katıldıkları bildirildi.

Bordo-beyazlı ekipte kaptan Yiğitcan Erdoğan ile Selim Enes Özeren, kart cezaları nedeniyle Batman Petrolspor maçında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ