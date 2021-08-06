Elazığspor'da başkanlık için 2. aday
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Elazığspor'da başkanlık için 2. aday

Elazığspor'da başkanlık için 2. aday
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik 23 Taraftarlar Grubu Başkanı Serkan Çayır, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adayını olduğunu açıkladı.

Gençlik 23 Taraftarlar Grubu Başkanı Serkan Çayır, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adayını olduğunu açıkladı.

Elazığspor'da 7 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul için Necati Erdem'in ardından, Gençlik 23 Taraftarlar Grubu lideri Serkan Çayır da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yönetim kurulu listesini kulübe teslim ettiğini belirten Serkan Çayır, "Kulübün sahipsiz olmadığını, ben ve oluşturduğumuz yönetim kurulundaki arkadaşlarım takımımızı bu süreçte sahiplenerek geleceğe taşımanın çabasında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Zor bir süreçten kulübümüzü çıkarmak adına göreve talibiz. Tabi ki takdir Genel Kurul Üyelerinin olacaktır. Aldığımız kararın bizlere ve kulübümüze hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

7 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Elazığspor Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci oturum 15 Ağustos Pazar günü yapılacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığspor'da başkanlık için 2. aday - Haberler Spor
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