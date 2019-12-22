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Elazığspor'da Antalya kampı başladı

B. Elazığspor'un ara dönem hazırlıkları Antalya'da başladı.

22.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:15
Elazığspor'da Antalya kampı başladı

B. Elazığspor'un ara dönem hazırlıkları 'da başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor'da, ara dönem hazırlıkları Antalya'da yapılan tek antrenmanla başladı. Devre arası kamp çalışmaları için Antalya bir otelde toplanan Bordo-Beyazlılar,Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde ilk antrenmanı yaptı.


Isınma koşusu sonrası 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman koordinasyon çalışmasıyla sona erdi. Elazığspor 4 Ocak'a kadar ara dönem hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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