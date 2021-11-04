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Elazığspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

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Elazığspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

Elazığspor'da, F. Erbaaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Elazığspor'da, F. Erbaaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TFF 3. Lig 1. Grubun 11. haftasında F. Erbaaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maç öncesi 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Zorlu maç öncesi bordo-beyazlı ekipte İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut ve Fırat Ergün zorlu mücadeleye ceza sınırında çıkacak. Sezon içinde 3'er sarı kart gören futbolcular, forma giymeleri ve sarı kart görmeleri halinde 12. haftadaki Hendekspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan bordo-beyazlılar, yaptığı tek çalışmayla F. Erbaaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Elazığspor tesisleri üst sahada yapılan günün tek antrenmanında pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda Muhammed Düzgüner düz koşu yaparken, Abdullah İçen, Gökhan Ekmen ve Murathan Özen salonda çalıştı. - ELAZIĞ

Elazığspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

Elazığspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

Elazığspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

Elazığspor'da 3 futbolcu sarı kart sınırında

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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