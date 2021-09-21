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Elazığspor'da 2. Cafer Aydın dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor'da 2. Cafer Aydın dönemi

Elazığspor'da Kenan Kamaç'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cafer Aydın getiriliyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığspor'da Kenan Kamaç'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cafer Aydın getiriliyor.

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor'da 2. kez Cafer Aydın dönemi başlıyor. TFF 3. Lig 1. Grup'ta geride kalan 3 hafta sonunda 1 puan toplayabilen ve Teknik Sorumlu Kenan Kamaç ile pazartesi günü yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, Teknik Direktör Cafer Aydın'la anlaşmaya vardı.

Sezona 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'la başlayan ve takımının son Uşakspor yenilgisi sonrası yollarını ayırdığı Cafer Aydın'la her konuda anlaşmaya varan Elazığspor yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyı Elazığ'a davet etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından büyük bir pürüz çıkmazsa Elazığspor'da 2. Cafer Aydın dönemi resmen başlamış olacak.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'e veda eden Elazığspor'un başında olan Cafer Aydın, ligin 26. haftasında oynanan 1922 Konyaspor maçıyla devraldığı teknik direktörlük koltuğunda 13 hafta kalmış, bordo-beyazlı ekip 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile TFF 3. Lig'e düşmüştü. 50 yaşındaki teknik adamın yarın Elazığ'da olması bekleniyor. - ELAZIĞ

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Haber: Elazığspor'da 2. Cafer Aydın dönemi - Haberler Spor
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