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Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 14. haftasında Cumartesi günü Belediye Kütahyaspor'u konuk edecek olan Elazığspor, kulüp tesislerinde yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları nezaretinde Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan antrenmanda ısınma hareketleri sonrası taktik çalışma yapıldı.

Antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Elazığspor, Belediye Kütahyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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