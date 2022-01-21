Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçı ertelendi - Haberler Spor
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Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçı ertelendi

Elazığspor Başkent Gözgözler Akademi FK maçı ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba harcayan Elazığspor'un, TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yla oynayacağı maç elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba harcayan Elazığspor'un, TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yla oynayacağı maç elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Elazığspor'un TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında Başkent Gözgözler Akademi FK'yle oynaması gereken maç şehirde devam eden kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "23 Ocak Pazar günü saat 13.00'da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Başkent Gözgözler Akademi FK müsabakası, elverişsiz hava ve saha şartları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Transfer tahtasını açabilmek için İstanbul'da girişimlerine devam eden bordo-beyazlılar, transfer tahtasını açsa dahi yeni transferler Başkent Gözgözler Akademi FK maçı kadrosunda yer alamayacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Transfer, kar, Spor, Haber

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