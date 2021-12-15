Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, transfere engel olan borcu açıkladı ve tahtayı açmak için girişimlere başlayacaklarını söyledi.

TFF 3. Lig temsilcilerinden Elazığspor'da başkan Serkan Çayır basın toplantısı düzenledi. Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda güncel döviz kurlarının kulübü etkilediğini belirten Çayır, "4 aylık bir başkanlık sürecimiz oldu. Biz göreve geldiğimizde transfere engel borç 28 milyon 784 Bin TL idi. Transfere engel borcumuz bugün itibariyle 42 milyon 203 bin 391 TL. 4 Aylık kur farkı 13 milyon 419 Bin 214 TL. Aralık ayının 20'sinde bir kongremiz olacak öncesinden bilinsin istedik. Kongre sonrası İstanbul'a gidip 5-6 gün boyunca tahta için girişimlerimiz olacak. Şahin Şerifoğulları başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Biz onun öncesinden de çalışmalarımızı başlatmıştık. İnşallah halledeceğiz. 53 dosyamız var hepsiyle görüşüyoruz" dedi.

Eski başkanlara borçların dolar üzerinden olduğunu söyleyen Serkan Çayır, "Selçuk Öztürk'e, Hacı Murat Yümlü'ye borçlar var. 4 aydır ben hiçbir eski başkanla görüşmedim. Elazığspor sevdalılarılarsa gelsinler elini taşın altına koysunlar. Transfer yapmak isteyen gelsin, tahtayı açsın bırakalım. Bu belediye başkanımızın altından kalkacağı bir yük değil. Şehrin dinamiklerinin ayaklanması lazım ve tahtayı açmamız lazım. Belediye başkanımız tek başına mücadele ediyor. İnşallah 1-2 gün içerisinde toplantı yapılıp harekete geçilecek" şeklinde konuştu.

Bazı isimlerin transfer tahtasının açılmasına onay vermediğine dikkat çeken Elazığspor Başkanı Çayır, "Eski isimlerden imza vermeye yanaşmayanlar da var ama biz ayağına gidip ikna etmeye çalışacağız inşallah. Biz gittiğimiz kişilerin yanına paralı gideceğiz. Biz bu tahta sorununu kökünden bitirmek istiyoruz. Geçen sene imzalarını aldığımız isimler yeniden imza veriyor. Ben dürüst olmasam Şahin başkan beni burada oturtturmazdı. Beni sorguluyorlar. Para vermiş eski başkan, dolar hesabıyla alacağını yazmış. Kulübü yaşatmak için çıkın fedakarlık yapın" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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