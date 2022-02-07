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Elazığspor 4 transferi daha açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor 4 transferi daha açıkladı

Elazığspor, ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala anlaşma sağladığı 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Elazığspor, ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala anlaşma sağladığı 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala transfer hareketliliği yaşanıyor. Daha önce kadrosuna 6 takviye yapan bordo-beyazlılar, akşam saatlerinde 4 futbolcuyu daha resmen kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın hazır bulunduğu törende Pazarspor'dan stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 1.5, Beşiktaş'tan ofansif orta saha Emre Yıldız ile 1.5, Gençlerbirliği'nden sol bek Recep Yurdakul ile 2.5 ve Zonguldak Kömürspor'dan sol kanat Muhammet Çelik ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ

Elazığspor 4 transferi daha açıkladı

Elazığspor 4 transferi daha açıkladı

Elazığspor 4 transferi daha açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Haber

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