Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı
Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör değişikliğine giden B. Elazığspor, kötü seriye Uşakspor karşısında aldığı beraberlikle dur dedi.
Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Teknik Direktör değişikliğine giden B. Elazığspor, kötü seriye Uşakspor karşısında aldığı beraberlikle dur dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Birevim Elazığspor, ligde 4 maçlık aradan sonra puanla tanıştı. Teknik Direktör Sefer Yılmaz'ı istifaya götüren süreçte Karabükspor, Bodrumspor, Kahramanmaraşspor ve Ergene Velimeşespor'a yenilen Bordo-Beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Levent Eriş'le çıktığı ilk maçta Uşakspor'la 0-0 berabere kaldı.
Ligde 4 maç sonra puanla tanışan Bordo-Beyazlı ekip, 8 puanla 16. basamakta bulunuyor. - ELAZIĞ