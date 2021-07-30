Elazığspor, 1967 fidan bağışlayacak
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Elazığspor, 1967 fidan bağışlayacak

Elazığspor, 1967 fidan bağışlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor Kulübü, yangınlarda zarar gören ormanlar için 1967 adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Elazığspor Kulübü, yangınlarda zarar gören ormanlar için 1967 adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası Elazığspor Kulübü harekete geçti. Bordo-beyazlılar, yangınlarda zarar gören ormanlar ve daha yeşil bir gelecek için kulübün kuruluş tarihini simgeleyen 1967 fidan bağışlayacaklarını açıkladı. Elazığspor Kulübü'nden 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' başlığıyla yapılan açıklamada, "Yangınlardan zarar gören ormanlarımız ve daha yeşil bir gelecek için 1967 adet fidan bizden" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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