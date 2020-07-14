Elazığlılar sokak konserleriyle moral buluyor Elazığ Belediyesi Konservatuvarı, cadde ve tarihi mekanlarda sokak konserleri düzenliyor.

Elazığ Belediyesi Konservatuvarı, cadde ve tarihi mekanlarda sokak konserleri düzenliyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara destek olmak için "Sanat Sokakta" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Elazığ Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları, yaşanan süreçten etkilenen vatandaşlara destek olmak için hazırladıkları sokak konseri ile hem Harput müziğini enstrümanlarını tanıtarak hem de vatandaşlara keyifli dakikalar yaşatıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafeye dikkat edilen etkinlikte enstrüman çalan sanatçılara izleyiciler alkışlarıyla destek veriyor.

İzleyiciler yoğun ilgi gösteriyor

Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Sanat Müziği ve Halk Müziği Koro Şefi Gültekin Demirbaş AA muhabirine, yaşanan sıkıntılardan dolayı uzun sürerdir sanattan uzak kalan vatandaşları sanatsal etkinlikle buluşturup, keyifli anlar yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Verdikleri konsere Elazığlıların büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Demirbaş, "Deprem ve koronavirüs salgını ile ilgili vatandaşlar çok sıkıntı yaşadı. İnsanları bir nebze olsun iyi hissettirmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda enstrümanların tanıtımını yapmak istedik." dedi.

Sokak müzisyenliğinin çok farklı bir kulvar olduğunu belirten Demirbaş, şu görüşlerini paylaştı:

"Sokak müzisyenliği konser ve stüdyo alanlarından daha farlı bir alandır. O yüzden Elazığ'da böyle bir proje başlattık. Bugün kanun ile konser verdik. Daha sonra klarnet, bağlama, ney gibi farklı enstrümanlar ile yapmayı düşünüyoruz. Bu proje ile ilin en işlek yerinde haftada bir gün farklı enstrümanlar ile devam edecek. Kapalı Çarşı ve Harput mahallesi gibi tarihi mekanlarda da gerçekleştireceğiz."

Bu şekilde Harput müziğini enstrümanlar ile vatandaşlara tanıtma imkanı bulduklarını aktaran Demirbaş, "Bizim kültür musikimiz insanlar tarafından biliniyor ama çok bilinmesi ve yaygınlaşması için bu proje destek sunacak. Etkinliğe vatandaşların ilgisi çok büyük. Bu da bizim hoşumuza gidiyor." dedi.

"İnsanların motivasyonunu yükseltiyor"

Sokak konserini izleyen Oğuzhan Denizol, konseri çok beğendiğini ancak bu tür etkinlikleri uzun süredir göremediklerini belirterek, "Belediye Konservatuvarının bu denli çalışma yapması gerçekten çok mutluluk verici. Bu sıkıntılı dönemde insanların motivasyonunu yükseltiyor. Gerçekten çok anlamlı bir etkinlik. Dinlendirici ve güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çalınan müzik huzur veriyor"

Okan Aydemir de sokakta sanatsal etkinlik düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "Uzun süredir bu tür etkinlikler göremiyorduk salgın dolayısı ile 40 dakikaya yakındır buradayım. Çalınan müzik huzur veriyor. Belediyemize böyle güzel bir proje başlatıp bize destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 aydır böyle huzurlu bir ortam arıyorduk. Çok güzel oldu, umarım devamı da gelir." diye konuştu.

Kaynak: AA