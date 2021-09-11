Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu - Haberler
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Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Yerel

- Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu Elazığ'da düzenlenen 3'üncü Salçalı Köfte Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi görürken, festivalin akşam saatlerinde sahne alan sanatçı Zafer Döner şarkılarıyla katılımcıları coşturdu.

- Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen 3'üncü Salçalı Köfte Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi görürken, festivalin akşam saatlerinde sahne alan sanatçı Zafer Döner şarkılarıyla katılımcıları coşturdu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından valilik, belediye ve Elazığ TSO'nun desteğiyle Geleneksel Salçalı Köfte Festivalinin bu sene 3'üncüsü düzenlendi. Valilik meydanında düzenlenen festival, ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Alandaki stantları gezen vatandaşlar kente ait başta salçalı köfte olmak üzere birbirinden lezzetli damakları tatma fırsatı buldu. Fetival kapsamında akşam saatlerinde sanatçı Zafer Döner sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Döner'e vatandaşlar da coşkuyla eşlik ederek güzel vakit geçirme fırsatı buldu

Festivalin son gününde ise sanatçı Ebru Yaşar'ın sahne alacağı belirtildi.

Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu

Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu

Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu

Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığlılar Salçalı Köfte Festivalinde Zafer Döner'le coştu - Haberler
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