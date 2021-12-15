Elazığlı sporcudan bronz madalya

TRABZON (İHA) - EBUAŞ Yüzme Kulübü sporcusu Ömer Yiğit Demir, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Trabzon'da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi finalinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları sona erdi. Toplam 37 ilden 142 kulübün katıldığı final müsabakalarında 602 sporcu mücadele etti. 10-12 Aralık tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda EBUAŞ Yüzme Kulübü sporcusu Ömer Yiğit Demir, bronz madalya kazandı.

11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarından madalya ile dönen başarılı sporcu Ömer Yiğit Demir'i tebrik eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak bir çok spor branşında şehrimizi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek ve onların gelişimine katkı sunmak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Trabzon'da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında bronz madalya kazanan başarılı sporcumuz Ömer Yiğit Demir'i tebrik ediyor, bu başarılarının bundan sonraki süreçte de devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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