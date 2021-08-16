Elazığlı sporcu Türkiye 5'incisi
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Elazığlı sporcu Türkiye 5'incisi

Elazığlı sporcu Türkiye 5'incisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı temsilen katılan Tufan Cimbil, Türkiye 5'incisi olarak Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine gitmeye hak kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Elazığ'ı temsilen katılan Tufan Cimbil, Türkiye 5'incisi olarak Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine gitmeye hak kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında 58 kentten 420'si erkek 316'sı kadın 736 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Şampiyonaya Elazığ'ı temsilen katılan Tufan Cimbil, Türkiye 5'incisi olarak Türkiye olimpiyat hazırlık merkezine gitmeye hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye beşincisi olan sporcumuz Tufan Cimbil ve Judo antrenörümüz Zülfü Sarıca'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)

Elazığlı sporcu Türkiye 5'incisi
Elazığlı sporcu Türkiye 5'incisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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