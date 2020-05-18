Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden '19 Mayıs' klibi Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden '19 Mayıs' klibiELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cemil Meriç Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri klip hazırladı.

Elazığlı liseliler ve öğretmenlerinden '19 Mayıs' klibi ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cemil Meriç Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri klip hazırladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Elazığ'daki Cemil Meriç Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple kutladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerden çekilen videolarla hazırlanan klipte öğretmenler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, öğrenciler ise Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı okudu. Kaynak: DHA