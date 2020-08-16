Elazığlı genç mucitler, teknoloji atölyesine girebilmek için hünerlerini sergiledi
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Elazığlı genç mucitler, teknoloji atölyesine girebilmek için hünerlerini sergiledi

Elazığ'da, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği uygulama sınavına katılan genç mucitler, hünerlerini gösterdi.

Elazığlı genç mucitler, teknoloji atölyesine girebilmek için hünerlerini sergiledi
16.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:40

Elazığ'da, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği uygulama sınavına katılan genç mucitler, hünerlerini gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen 470 ilk ve ortaöğretim öğrencisi için 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ve Elazığ Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda uygulama sınavı düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı sınav giren öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı.

Mucit adaylarının belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı hazırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jürinin başarılı gördüğü 80 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek.

Başarılı öğrenciler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nanoteknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarında Temel Eğitim Dönemi, Uzmanlık Dönemi ve Takımlar Dönemi olmak üzere 36 ay sürecek ücretsiz eğitim alacak.

İl Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, 2 binin üzerinde öğrencinin ilk sınava müracaat ettiğini, başarılı olan 470 öğrencinin deneyap uygulamalı sınavına katılmaya hak kazandığını belirtti.

30 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin ülkenin milli teknoloji hamlesine büyük katkı sunacağını ifade eden Eren, şunları söyledi:

"Uygulama sınav sonucuna göre 80 genç mucidimiz Deneyap Teknoloji Atölyesi bünyesinde 36 ay süreyle eğitime tabi tutulacaklar. Sınav sonuçları 3 hafta sonra Deneyap Türkiye resmi hesabından paylaşılacak olup kazanan adaylar için eğitim süreci başlamış olacak. LGS Türkiye birincisi ve derecesi olan başarılı öğrencilerin yer aldığı sınavda gençlere çeşitli materyaller verilerek depreme dayanıklı bir yapı yapmaları istendi. Sınavın sonunda tasarım becerileri, anlatım kabiliyetleri göz önünde bulundurularak Deneyap Türkiye'nin deneyimli eğitmenlerinden oluşan jüriye sunulan tasarımlar raporlanmıştır. Daha sonra T3 vakfı ve TÜBİTAK tarafından değerlendirmeleri yapılıp sonuçlanacaktır."

Kaynak: AA

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