Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı
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Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ

Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı

Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı Elazığ'da esnaflık yapan bir kişi, yeni tip korona virüs ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına moral vermek için tatlı ikramında bulundu.

27.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:07
Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı

Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı

ELAZIĞ - Elazığ'da esnaflık yapan bir kişi, yeni tip korona virüs ile mücadele için görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına moral vermek için tatlı ikramında bulundu.

Tüm dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da gerekli tedbirler alınıyor. Tedbirler alınmaya devam ederken, özellikle salgınının yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına destek gelmeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarına moral vermek için başlatılan alkışlı desteğin ardından Elazığ'da bir tatlıcı esnafı hazırladığı 'Evde Kal Türkiye' yazılı tatlıyı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına gönderdi.

Yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmanın önemini dikkat çekmek istediklerini belirten tatlıcı Eyüp Çetin, " Malum tüm dünyada yayılan korona virüsü ülkemizde de görüldü. Devlet büyüklerimizin ve özellikle Sağlık Bakanlığı'nın çağrıları oldu. Vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uyması gerekiyor. Çünkü alınacak en önemli tedbir, evde kalıp dışarı çıkmamaktır. Bizler de fedakarca çalışan sağlıkçılarımıza bir destek vermek istedik. Bu kapsamda kendi ürünlerimizi paketleyip Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personellerine ilettik.Lütfen herkes evinde kalsın" dedi.

Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı

Kaynak: İHA

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Elazığlı esnaftan, sağlık çalışanlarına moral tatlısı

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