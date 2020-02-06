Elazığlı depremzedeler Van'daki düşen çığın üzüntüsünü yaşıyor

06.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:11

Elazığlı depremzedeler, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığda şehit olanların üzüntüsünü yaşıyor, yaralananlar için dua ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE ile diğer yardım kuruluşlarının, bölgede yaraların hızla sarılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Desteklerle hayata tutunmaya çalışan Elazığlı depremzedelerin acısı, Van'daki çığ felaketi ile katlandı.

Evleri hasar gören ve geçici olarak çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşlar, çığda şehit olanların da üzüntüsünü yaşıyor. Çığın altında kalarak şehit olanlar için dua eden depremzedeler, yakınlarına da başsağlığı diliyor.

"Milletçe çok üzgünüz, şehitlerimiz var"

Depremzedelerden Aykut Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Vanlıların da depremden sonra kendilerine yardımda bulunduğuna işaret eden Öz, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Yaşanan olaylardan duydukları üzüntüyü ifade eden Öz, "Felaketler art arda geliyor. Deprem, çığ düşmesi, uçak kazası. Milletçe çok üzgünüz, şehitlerimiz var. Allah yakınlarını kaybedenlere sabır versin. Çok zor bir durum. Bizim burada eksiğimiz yok. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimiz her türlü problemimizle ilgileniyor. Vanlılar da bize yardımlarıyla çok destek oldu." diye konuştu.

"Felaketi yaşayan bilir"

Mehmet Karadağ da çığ felaketinin acılarına acı eklediğini aktardı.

Van için dua ettiklerini belirten Karadağ, "Allah onların yardımcıları olsun. Felaketi yaşadık, ne demek olduğunu biliyoruz. Onlar için her zaman duacıyız. Onlara manevi destek olmaya çalışıyoruz. Felaketi yaşayan bilir." ifadelerini kullandı.

Salih Kaya ise Van'dan gelen haberle sarsıldıklarını anlattı.

Van'da kış şartlarının daha zor olduğuna değinen Kaya, "Allah onlara yardım etsin. Van'da şartlar daha kötü. Burada çadırda kalabiliyoruz, onlar için daha sıkıntılı bir durum var. Allah devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA