Elazığlı depremzedeler konutlarına kavuşuyor

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapımı tamamlanan 414 konut ve 3 iş yeri, kura çekimi ile hak sahiplerine verildi.

ELAZIĞ'da, geçen yıl meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapımı tamamlanan 414 konut ve 3 iş yeri, kura çekimi ile hak sahiplerine verildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için konutların inşa çalışmaları sürdürülüyor. Yazıkonak, Akçakiraz, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde yapımı tamamlanan 414 konut ve 3 iş yeri ise kura çekimiyle hak sahiplerine verildi.İl Özel İdaresi'nde, noter huzurundaki kura çekimine katılan Vali Erkaya Yırık, tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etmeye devam edeceklerini söyledi. Vali Yırık, "Sivrice depreminden sonra vatandaşlarımız gerek canıyla gerek malıyla bedel ödedi. Bu süreçte çok hızlı şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş, inşaatlarına başlanmış ve geldiğimiz noktada da tamamlanan konutları hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyoruz. Elazığ'ımız inşallah kısa bir süre sonra da Allah'ın izniyle depremle ilgili tüm olumsuz sonuçları bertaraf etmiş olacak. Kurasını çekeceğimiz vatandaşlarımıza konutları hayırlı olsun, güle güle otursunlar. Allah bir daha da bu deprem felaketini ilimize yaşatmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli