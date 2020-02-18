: Elazığlı depremzede kadın, yardımlara ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

18.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:19

Elazığlı depremzede Sultan Tarınç, devletin yardımlarına ilişkin sosyal medyada yer alan açıklamaları çarpıtıldığı için büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Tarınç, yaptığı açıklamada, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın da bulunduğu Dilek Sitesi'ndeki farklı bir blokta oturduğunu belirtti. Depremde oturdukları bina yıkılmadığı için Allah'a şükrettiklerini ifade eden Tarınç, "Depremde oturduğumuz bina ağır hasar aldı, ilk geceden evlerimiz mühürlendi, bir daha evimize giremedik. Depremin 4. günü evimize girebilmemiz için 2 saat izin verildi, 'evi 2 saatte boşaltacaksınız' dediler. Biz içeri girince bina tekrar sallanmaya başladı. Bunun üzerine dışarıdan 'Evlerinizden çıkın.' diye bağırdılar, biz de tekrar dışarı çıktık." diye konuştu.

Tarınç, depremde hem kapı komşularını kaybettikleri hem de içerisindeki tüm eşyaları ile evlerinden oldukları için büyük bir moral bozukluğu yaşadıklarını dile getirdi. Böyle bir ruh haliyle dışarı çıktığı esnada kendisine uzanan mikrofona bazı söylemlerde bulunduğunu aktaran Tarınç, şöyle devam etti:

"O gün o kargaşada ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bizi bir muhtarlığa yolluyorlardı, bir AFAD'a yolluyorlardı, bir başka yere yolluyorlardı. Bize doğru bir cevap veremiyorlardı, psikolojimiz de bozulmuştu. Zaten dışarıda soğuktaydık. O yüzden bir an için orada bir basın mensubu çıktı karşıma, bir mikrofon tuttu. Ben de o anki ruh haliyle öyle bir açıklama yaptım. Benim yaptığım ilk konuşmadan dolayı devletimin üstüne çok yüklenmişler. Biz devletimizin düşmanı değiliz. Ben o an için o ruh haliyle ne dediğimi bile bilmiyorum."

"Sözlerimi başka yöne çektiler"

Tarınç, devletin tüm imkanlarını Elazığ'daki depremzedeler için seferber ettiğini ancak kendisinin henüz kendilerine ulaşmayan yardımlardan dolayı aceleci davranarak şikayette bulunduğunu vurguladı.

Yaptığı açıklamayı sosyal medyadaki bazı çevrelerin fırsata dönüştürerek devlete yüklendiğini, kimilerinin ise "devlet düşmanı" diye kendisini eleştirdiğini aktaran Tarınç, bir anlık öfkeyle sarf ettiği sözlerin başka yerlere çekilmemesi gerektiğini vurguladı. Tarınç, şunları kaydetti:

"Ben devletime teşekkür ediyorum, devletim sesimi duydu ama insanlar sözlerimi başka yöne çektiler. Benim hakkımda kötü konuşanlara da suç duyurusunda bulunacağım, ondan sonra kim ne yaparsa yapsın. Rabb'im bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın, devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA

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