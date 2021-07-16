Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim
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Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim

Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı.

Elazığ'da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini artırdı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından halk sağlığının korunması amacı doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik bir dizi denetim gerçekleştirildi. İşletmeler, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçirildi. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletme sahiplerine uyarı ve cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerinin ayrıca bayram süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim
Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim
Elazığ zabıtasından bayram öncesi yoğun denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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