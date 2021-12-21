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Elazığ Yolspor'da Ergüven dönemi sona erdi

Elazığ Yolspor'da Ergüven dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup ekiplerinden Elazığ Yolspor'da, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le yollar ayrıldı.

ELAZIĞ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup ekiplerinden Elazığ Yolspor'da, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le yollar ayrıldı.

6 sezondur Elazığ Yolspor'un başında bulunan Bahattin Ergüven, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Ergüven, "6 sezondur görev yaptığım Elazığ Yolspor Kulübü'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte beraber çalıştığım başkan, yönetici ve sporcu kardeşlerime teşekkür eder, bundan sonraki süreçte Elazığ Yolspor Kulübü'ne başarılar dilerim" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta geride kalan 8 hafta sonunda 12 puan toplayan Elazığ Yolspor, 4. sırada bulunuyor. - ELAZIĞ

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