Elazığ Yolspor'da Çınar dönemi

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le yollarını ayıran Bölgesel Amatör Lig ekibi Elazığ Yolspor, Teknik Sorumlu Önder Çınar'la anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup ekiplerinden Elazığ Yolspor'da, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le yolların ayrılması sonrası görüşülen Teknik Sorumlu Önder Çınar'la anlaşma sağlandı. Yolspor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Sözleşmeyi imzalayan Önder Çınar, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Burası daha önce çalıştığım ve bildiğim bir kulüp. Her zaman altyapıya önem veren bir kulüp. Bahattin Ergüven hocamıza da verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız. İyi ve güçlü bir gruptayız. Hafta sonu oynayacağımız Dersimspor maçını kayıpsız atlatırsak, devre arasında daha da iyi olacağız. Ara bize ilaç gibi gelecektir" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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