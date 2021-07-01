ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
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ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geri dönüşüm tesisindeki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

ELAZIĞ'da 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geri dönüşüm tesisindeki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ederken, geri dönüşüm tesisindeki zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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