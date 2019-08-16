ELAZIĞ Yalnız yaşayan kadının yıkık toprak evde yaşam mücadelesi

16.08.2019 22:53

Yalnız yaşayan kadının yıkık toprak evde yaşam mücadelesi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra bir bölümü yıkılan toprak evde yalnız yaşamaya başlayan Sultan İla (51), yetkililerden yardım istedi.

Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç köyündeki Sultan İla'nın eşi Cengiz İla, 3 yıl önce hayatını kaybetti. Çocuğu olmayan Sultan İla, yalnız yaşamaya başladı. İla'nın oturduğu toprak evin bir bölümü ilkbaharda yağışlar nedeniyle yıkıldı. Bir bölümü yıkılan evde zor günler geçirdiğini belirten İla, yardım çağrısında bulundu. Sultan İla, Evim ilkbaharda yıkıldı. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Yemeğimi komşularım karşılıyor. Kimsem yok. Çocuğum yok. Ortada kaldım dedi.

Yoğunağaç köyü Muhtarı Mesut Aytaç ise İla'nın evinin onarımı için 25 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu belirterek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurduk. Evinin onarımı için 25 bin TL'ye ihtiyaç var diye konuştu.

Kaynak: DHA