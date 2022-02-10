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Elazığ, Wushu Kung Fu'da 4 madalya aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ, Wushu Kung Fu'da 4 madalya aldı

Antalya'da yapılan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığ sporcuları 4 madalya kazandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yapılan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Elazığ sporcuları 4 madalya kazandı.

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası 5-16 Şubat tarihleri arası Antalya'da gerçekleşti. Şampiyonada Elazığ'ı temsil eden Keban Fırat Spor Kulübü ve Kovancılar Hazar Spor Kulübü sporcuları, 1 gümüş ile 3 bronz madalya aldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Wushu Kung Fu'da 4 madalya aldı

Elazığ, Wushu Kung Fu'da 4 madalya aldı

Elazığ, Wushu Kung Fu'da 4 madalya aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kung Fu, Antalya, Elazığ, Wushu, Spor, Haberler

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