Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor

18.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:30

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ikamet ettiği bina ya da evin hasar tespit durumunu öğrenmek isteyenlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ikamet etmiş olduğu evinin yıkıldığı, yıkılacak derecede olduğu veya ağır hasar gördüğü tespit edilen vatandaşlarımızdan acil ihtiyaçlarını (kira, taşınma ve diğer) karşılamak üzere ev sahibi olanlara 11 bin lira, kiracı olanlara ise 5 bin lira yardım yapılmaktadır. Söz konusu yardımlar kapsamında, ev sahiplerine 5 bin lira ve kiracılara ise 2 bin 500 lira olarak acil ödeme yapılmaktadır. Bu vatandaşlarımızdan yeni bir konuta taşınanlara, ikametlerini yeni adreslerine almış olmaları ve kira kontrat belgelerini Valiliğimiz önündeki AFAD başvuru çadırlarında bulunan ilgili görevlilere veya kaymakamlıklara ibraz etmeleri halinde kira yardımı olarak ev sahibi olanlara 6 bin lira, kiracı olanlara ise 2 bin 500 lira kira yardımı yapılacaktır."

Kaynak: AA