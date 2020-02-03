Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları sürüyor

03.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:36

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları sürüyor.



Bölgede depremin yaşandığı 24 Ocak 2020 tarihinden bu zamana büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 23, toplamda bin 939 artçı deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamladı, 45 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Depremde 41 vatandaş hayatını kaybetti. Hastanelere başvuran bin 629 vatandaştan bin 587'si taburcu edilirken, 5'ü yoğun bakımda olan 44 vatandaşın tedavisi devam ediyor.



AFAD, 14 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi



AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.



Yardım kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor



Türk milletinin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 60 Milyon 200 bin 452 TL, SMS sisteminde 27 Milyon 890 Bin 610 TL olmak üzere toplam 88 Milyon 091 bin 062 TL yardım toplandı.



Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 246 bin 913 öğün, Malatya'da 80 bin 950 öğün olmak üzere toplam 327 bin 863 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi.



Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 6 bin 807 kişi görev aldı



Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev aldı. TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 182 personel ve 238 araç görevlendirildi. Toplam bin 842 STK personeli de çalışmalara katılım sağladı. Süreç boyunca toplam 6 bin 807 kişi çalışmalarda bulundu.



İhtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor



AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından toplamda bölgeye 30 bin 453 aileye çadır, 400 genel maksatlı çadır, 46 bin 084 yatak, 102 bin 083 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 11 bin 730 ısıtıcı ve 111 bin 858 hijyen malzemesi sevk edildi.



Psikososyal destek çalişmalari devam ediyor



Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 2 Bin 253 hane ziyareti gerçekleşmiş olup, 7 bin 339 kişiyle destek görüşmesi yapıldı.. Malatya'da ise 694 hane ziyareti gerçekleştirilmiş olup 2 bin 021 kişiyle destek görüşmesi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA