ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Haberler
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ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi ile Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu, ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ (DHA) - BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi ile Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 25, Elazığ'da da 21 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Karlıova'da eğitime 1 gün ara verildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Erzurum-Bingöl kara yolunun kapanmaması için vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

'AÇILAN YOL TEKRAR KAPANIYOR'

Karlıova'da kar yağışının bu kış çok fazla olduğunu belirten bölge halkından Behçet Bingöl, 5-6 gündür kar yağışı devam ediyor. Son 7 yıldır böyle bereket görmedik. Karlıova'ya yakışan bir kar var. Açılan yol tekrar kapanıyor dedi.

Kenan Harmancı ise Bizim için kar iyidir ve berekettir. Geçen seneye göre bu yıl fazla kar yağdı diye konuştu.

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

ELAZIĞ VE BİNGÖL KARLIOVA'DA 46 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

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