Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, deprem beklediği yerleri paylaştı
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Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, deprem beklediği yerleri paylaştı

Daha önce Elazığ ve Bingöl depremleri için yaptığı tahminler doğru çıkan Prof. Dr. Naci Görür, deprem olma olasılığının en yüksek olduğu yerin İstanbul olduğunu söyledi ve Erzincan-Karlıova, Karlıova-Bingöl, Çelikhan-Erkenek, Kahramanmaraş-Türkoğlu bölgelerinde deprem beklendiğini söyledi.

Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, deprem beklediği yerleri paylaştı
12.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:51

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz yıl içerisinde meydana gelen Elazığ ve Bingöl depremlerini önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Görür, ilerleyen süreçte deprem beklediği yerlerle ilgili "Birinci derecede olma olasılığı İstanbul var, kuzey Anadolu fayı üzerinde. Yine bu fay üzerinde, Erzincan-Karlıova arası var, orada da en son deprem 1794, 7.1 büyüklüğünde bir deprem. Doğu Anadolu fayı üzerinde yine Karlıova-Bingöl, aynı zamanda Çelikhan-Erkenek, Kahramanmaraş-Türkoğlu yöresi sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz yer" diye konuştu.

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