Elazığ ve Bingöl Belediye Başkanları Keban'ı Ziyaret Etti

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Keban ilçesini ziyaret etti.

Yanılmaz ve Barakazi, Keban ilçesine konuk oldu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın ev sahipliği yaptığı konuk belediye başkanları, Fırat Köprüsü, Keban Barajı ve Hidro Eelektrik Santrali ile Çırçır Şelalesi'ni gezdi.

Konuk başkanlar, Keban Belediyesi tarafından Elazığ yolunda yapılan turistik ve yerel ürünler sergisini de inceledi.