Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması

Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı tamamlanan konutlardan kura sonucu belirlenen hak sahipleri ile bir araya geldi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı tamamlanan konutlardan kura sonucu belirlenen hak sahipleri ile bir araya geldi.

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Mustafapaşa Mahallesi 1. etapta yapımı tamamlanan 350 konuttan 285'i için 2 Ağustos'ta kura çekimi yapıldı.

Vali Yırık, kura ile belirlenen hak sahibi depremzedelerle Mustafapaşa Mahallesi'nde görüştü.

Depremzedelerin talep ve önerilerini dinleyen Yırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl meydana gelen üzücü depremde 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın yaralandığını anımsattı.

Depremin ardından devletin Elazığ'da yaraları sarmak için ortaya koyduğu 21 bin konutluk projeyle büyük bir başarı gösterdiğini ifade eden Yırık, "Elazığ, Van ve Bingöl'deki depremlerde, Giresun'daki sel felaketinde, İzmir'deki depremde ve bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki yangın felaketinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımız, kamu görevlilerimiz bu belaların defi için yoğun bir şekilde gayret gösteriyor. Devletin vatandaşlarımıza bu katkıları olduğu sürece birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte üstesinden geleceğiz ve atlatacağız inşallah." dedi.

Yırık, bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "1. etap 350 kentsel dönüşüm konutundan 285'inin kuraları çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da harikalar yaratıyor. Allah razı olsun." diye konuştu.

Çok gayretli, istekli, mutlu bir şekilde bu işi yaptıklarını aktaran Yırık, "Elbette koşan insanların ayağı takılacak, yürüyen insanlar tökezleyecek, dizi yaralanacak ama duran insanın hiçbir kazayla işi olmaz. Devletimiz koşuyor, hizmet ediyor, vatandaşımızın ayağına gidiyor." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması
Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması
Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması
Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Valisi Yırık, TOKİ'den konut sahibi olan depremzedelerle görüştü Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:27:15. #1.16#

title