Elazığ Valisi Yırık'tan 'kısıtlama' denetimi
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Elazığ Valisi Yırık'tan 'kısıtlama' denetimi

Elazığ Valisi Yırık'tan 'kısıtlama' denetimi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetime katıldı.

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerçekleştirilen denetime katıldı. Yırık, "15-20'lerde olan vaka sayımız, bugün 300'lere vardı. Daha duyarlı olarak bu işe devam edersek neticelerimiz olumlu olacak" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ Valisi Erkaya Yırık, tedbirlere yönelik denetim yaptı. Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız ile kısıtlama tedbirlerini denetleyen Vali Yırık, kent genelinde 4 bin 45 kişiden oluşan 880 ekibin görev yaptığını söyledi. Vali Yırık, "Görevlilerimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak, insanlarımızın bu ilkelere uyması için fedakarca iyi niyetle çalışıyorlar. 15-20'lerde olan vaka sayımız, bugün 300'lere vardı. Elbette bu yükseliş sadece Elazığ'da olmadı. Türkiye'nin genelinde gerçekleşti ama biz biraz daha duyarlı olarak bu işe sıkıca sarılmak suretiyle devam edersek inşallah neticelerimiz daha da olumlu olacak" diye konuştu. 


Elazığ Valisi Yırık'tan 'kısıtlama' denetimi
Elazığ Valisi Yırık'tan 'kısıtlama' denetimi
Elazığ Valisi Yırık'tan 'kısıtlama' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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