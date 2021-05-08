ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
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ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ

ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, bugün açılan pazar yerini denetledi.

ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, bugün açılan pazar yerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde, cumartesi günü 10.00- 17.00 saatlerinde semt pazarlarının kurulabileceği açıklanmasının ardından Elazığ'da yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yeri koronavirüs tedbirleriyle açıldı. Pazar yerinde koronavirüs önlemlerine yönelik alınan tedbirleri denetleyen Vali Erkaya Yırık, maske, sosyal mesafe ve hijyen kullarına uyulması için çağrıda bulundu.

Vali Yırık, Elazığ'da koronavirüs vakalarında düşüş yaşandığını ifade ederek, "Tüm kurallara uygun bir şekilde bu süreç devam ediyor. Bugün 6 noktada pazar yeri var. 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde belirlenmiş olan noktalarda pazar faaliyeti devam edecek. Son günlerdeki vaka sayımız yaklaşık 2 hafta önceki vaka sayımızdan tam kapanma ile birlikte yüzde 60-70 oranında bir düşme gerçekleşti. Yani 300'lerden 100 küsurlara kadar da rakam inmiş oldu. İnşallah bunun da altına düşerek vatandaşlarımızı bu bulaş riskinden hep beraber korumaya gayret ediyoruz" dedi.

ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ
ELAZIĞ VALİSİ YIRIK, PAZAR YERİNİ DENETLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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