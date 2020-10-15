Elazığ Valisi Yırık, Mardin'de 7 yıl önce Kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti
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Elazığ Valisi Yırık, Mardin'de 7 yıl önce Kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti

15.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:38
Elazığ Valisi Yırık, Mardin'de 7 yıl önce Kaymakamlık yaptığı ilçeyi ziyaret etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 7 yıl önce kaymakamlık yaptığı Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 7 yıl önce kaymakamlık yaptığı Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kızıltepe'ye gelen Yırık, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yırık daha sonra Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Valimiz Kızıltepe'de görev yaparken çok başarılı çalışmalara imza atmıştı. Bizim için efsane olmuştur. Şu anda da Elazığ Valisi olarak görev yapmakta. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Aydın, Vali Yırık'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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