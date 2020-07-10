Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İl Müftülüğü aracılığıyla kurban bağışında bulundu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, İl Müftülüğü aracılığıyla kurban bağışında bulundu.

İl Müftülüğü tarafından öğretmen evi önünde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında stant açıldı. Standı Vali Erkaya Yırık'ta ziyaret ederek, kurban bağışında bulundu.

Diyanet'in devlet eliyle kurban bağışlarını ulaştırdığını anımsatan Vali Erkaya Yırık, il müftülüğü tarafından başlatılan kurban bağışı kampanyasına kendisinin de destek olarak kurbanını paylaştığını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile vekaletle kurban kesim organizasyonu yaptıklarını anımsatan İl Müftüsü Selami Aydın,"İl Müftülüğü olarak standımızı açtık. Bu hizmetler senelerden beri devam ediyor. Hayır sahiplerinden aldığımız emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu sene acı üzerine acı yaşadık, deprem oldu. Bu depremi vesile kılarak valimizin de takdiriyle Elazığ'daki ihtiyacı olan kardeşlerimize kurban bağışlarını ulaştıracağız"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA