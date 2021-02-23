Elazığ Valisi Yırık Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Elazığ Valisi Yırık Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

23.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:08
Elazığ Valisi Yırık Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sinovac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yırık'a aşı programı kapsamında sağlık ekibince aşının ilk dozu uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yırık, koronavirüsten bir an önce kurtulmak için sırası gelen tüm vatandaşların aşı olmasının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Yırık, "Aşıların milletimize sağlık getirmesi, eski güzel günlerimize dönmemiz ve vatandaşlarımızın sıhhat bulması ümidiyle sağlıklı günler dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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