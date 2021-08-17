Elazığ Valisi Yırık: "Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır"
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Elazığ Valisi Yırık: "Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır"

Elazığ Valisi Yırık: 'Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Elazığ olarak selde orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarına bir nebze de olsa destek verebilirsek bu hepimizin mutluluğu olacak.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Elazığ olarak selde orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarına bir nebze de olsa destek verebilirsek bu hepimizin mutluluğu olacak. Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır" dedi.

Elazığ Valiliği tarafından ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen doğal afetler ve yangınlardan dolayı toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ olarak selde ve orman yangınlarında zarar gören vatandaşların kayıplarına bir nebze de olsa destek verebilmelerinin mutluluk oluşturacağını söyledi. Vali Yırık, "Malumunuz Ağustos ayı içerisinde gerek Antalya'daki gerekse civar illerde başlayan orman yangınları yoğun bir gayret ile söndürülmüş durumda. Yangın süresince ülkemizin değerli varlıkları olan ormanlarımızın büyük kısmında maalesef tahribat gelişti ve ağaçlarımız ormanlarımız yandı. Bununla birlikte doğanın da zarar gördüğünüze şahit olduk. Yangın hadisesi bitmeden Rize ile başlayan sonrasında Kastamonu ve Bartın'la devam eden sel felaketlerini de yaşadık. Bu felaketlerde 60'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. 48 vatandaşımız ise orman yangınlarında hayatını kaybetti. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. İnşallah böyle sıkıntıları tekrar yaşamayız. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız tüm ülkemizde Türk milletinin milli hasreti olan 'Dar ve Zor Günlerde Birlik ve Beraberlik' göstermek karşılıklı yardımlaşmak, elde olanın elde olmayan ile değiştirilmesi yardım edilmesi hususuna vatandaşımızın en üst düzeyde riayet etmesi neticesinde bir yardım kampanyası düzenlendi. Elbette toplanan yardımlarla bu sıkıntıların hepsini bertaraf etmek mümkün değil ama bu işte bu yardımda Elazığ olarak selde orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarına bir nebze de olsa destek verebilirsek bu hepimizin mutluluğu olacak. Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanında bir sene önce 24 Ocak'ta Elazığ'daydı ondan bir müddet sonra Giresun'da bir müddet sonra Van, Bingöl, Rize'deydi orman yangınlarında Kastamonu ve Bartın'daydı. Buradaki meydana gelen kayıpları ve zararları gerçekten ülkemizin son yıllarda afetler dolayısıyla masraflarını ve giderlerini de arttırmış durumda. Milletimizin zenginliği devletimizin zenginliği devletimizin zenginliği de devletimizin zenginliğidir. Bizim milletimizin bahsettiğimiz gibi son derece bir hasreti var. O da zor zamanlarda birlik ve beraberlik örneği göstermek. Bu ülkenin kuruluşunda geçmişinde aynı hasretle bugünlere kadar gelmiş bundan sonra da inşallah geleceğe güvenle bakan bir yapımızla aynı şekilde daha müreffeh günlere doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Elazığ Valisi Yırık: 'Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır'
Elazığ Valisi Yırık: 'Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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