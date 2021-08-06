Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması

Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremzedeler için yapılan Yemişlik Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarına yerleşen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremzedeler için yapılan Yemişlik Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarına yerleşen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Kentte geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılanlar için yapılan konutları inceleyen Vali Yırık, bazı depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü, dilek ve temennilerini dinledi.

Yırık, gazetecilere, depremzedelerin mağduriyetini bir an önce gidermek için hızlı bir şekilde TOKİ aracılığıyla konut yapımına başlandığını anımsattı. Devletin yaptığı her işte vatandaşı için en iyi hizmeti üretmeye çalıştığını ifade eden Yırık, şöyle konuştu:

"21 bin konutumuzun yaklaşık 15 bini şu anda bitmiş ve teslim aşamaları devam ediyor. Gerçekten devletimiz burada çok güzel konutlar yapmış. Şu anda içinde bulunduğumuz konut gayet ferah, yüksekliği, oturma düzeniyle Elazığlı vatandaşlarımızın rahatlıkla aileleriyle oturabileceği şekilde inşa edilmiş. Baktığımız zaman her tarafı açık, son derece güneş alan iyi konutlar diyebiliriz. Vatandaşımızın zaten içinde oturmaktan, bu konuta kura sonucu yerleşmiş olmaktan da son derece memnun."

Kentte yapılan konut sayısı göz önüne alındığında devletin Elazığ'da adeta yeni bir şehir inşa ettiğini dile getiren Yırık, görünümü, güvenilirliği ve çevre düzenlemesiyle dikkati çeken modern konutların kalan kısmının da en kısa sürede teslim edilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

TOKİ'den ev sahibi olan İnci Pekmezci de depremde evi yıkıldığı için devletin kendisine yeni ev verdiğini belirterek "Evimizden memnunuz, Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Nurevşah Demir ise Sarayatik Mahallesi'ndeki evinin depremde ağır hasar gördüğünü aktararak "Buradaki hayatımızın daha güzel olduğunun evimizi teslim aldıktan sonra farkına vardık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gerçekten işçiliğiyle, planıyla, dış görünüşüyle, havasıyla site olarak gerçekten harika bir evle karşılaştık. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun, gerçekten evlerimiz harika." ifadelerini kullandı.

Vali Yırık, ziyaretleri sırasında depremzede aileler ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması
Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması
Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması
Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Valisi Yırık, deprem sonrası TOKİ konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 20:34:41. #1.15#

title