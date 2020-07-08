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Elazığ Valisi Yırık, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti
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Elazığ Valisi Yırık, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i kabul etti.

Elazığ Valisi Yırık, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti
08.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:14

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i kabul etti.

Vali Yırık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yapan AA çalışanlarına başarılar diledi.

Bölge Müdürü Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Yırık'a bilgi verdi, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Gültekin, Vali Yırık'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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