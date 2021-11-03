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Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Maden ilçesinde giderek restorasyonu devam eden tarihi hükümet konağını incelerken, Maden Kaymakamı ve Belediye Başkanından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Maden ilçesinde giderek restorasyonu devam eden tarihi hükümet konağını incelerken, Maden Kaymakamı ve Belediye Başkanından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Maden ilçesine giderek restorasyonu devam eden tarihi hükümet konağını inceleyen Vali Toraman, ardından Maden Kaymakamı İdil Özdemir Doğan ve Belediye Başkanı Orhan Yavuz'dan ilçe hakkında bilgiler aldı. Vali Toraman, ardından ilçe ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe gezisinin ardından Atatürk İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Ömer Toraman ve beraberindeki heyet, ilçede bulunan Cemikebir Mahallesinde, heyelan bölgesi riskli alan ilan edilen bölgede incelemelerde bulunarak esnafla sohbet etti. - ELAZIĞ

Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Toraman, Maden ilçesinde incelemelerde bulundu

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