Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Haberler
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Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Toraman, yılbaşı tedbirleri kapsamında Hankendi jandarma yol uygulama noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti ve personelin yeni yılını kutladı.

Daha sonra kent merkezinde görev yapan polislerle bir araya gelen Toraman, yeni yılını kutladığı polis ekiplerine çorba ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Toraman, İçişleri Bakanlığının yılbaşının huzur ve emniyet içerisinde geçmesi için gönderdiği genelge doğrultusunda tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Elazığ'ın 2020-2021'de ciddi bir deprem ve sonrası zor bir süreç yaşadığını aktaran Toraman, "Bu depremin meydana getirmiş olduğu yaraları büyük ölçüde sarmış olarak 2022 yılına girdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle binalarda meydana gelen yıkımların önemli ölçüde telafi edildiğini ifade edebiliriz. Tüm hizmetler açısından da artık Elazığ depremle ilgili yaralarını sarmış diyebiliriz." diye konuştu.

Vali Toraman'a, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız eşlik etti.

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Vali Ömer Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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